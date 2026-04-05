Mutmaßliche Schüsse nahe dem Weißen Haus

Um kurz nach Mitternacht auf Sonntag reagierten Beamte auf Berichte über Schüsse nahe dem öffentlichen Lafayette Park im Norden des Weißen Hauses. Das teilte der Secret Service bei der Plattform X am Sonntag mit. Bei der Durchsuchung des Parks gegenüber dem Amtssitz des US-Präsidenten konnte aber kein Verdächtiger gefunden werden.