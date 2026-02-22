Eindringling in Donald Trumps Anwesen erschossen

Der US-Secret-Service hat nach eigener Darstellung am Sonntag einen Mann erschossen, der unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von US-Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte. Trump hielt sich zu dieser Zeit in Washington auf. Der Mann, der laut Angaben der Behörde „Anfang 20” war, wurde in der Nähe des Nordtors des Mar-a-Lago-Komplexes gestellt und trug offenbar eine Schrotflinte und einen Benzinkanister bei sich, so der Secret Service.