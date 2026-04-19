Drei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Tirol

Gleich mehrere teils schwere Verkehrsunfälle gab es am Samstag in Tirol. In Schönberg stürzte ein Motorradlenker (19) und verletzte sich. In Inzing kollidierten zwei Pkw und in Heiterwang prallten zwei E-Biker gegeneinander.
Den Anfang machte kurz nach 13 Uhr eine Kollision zwischen zwei Pkw in Inzing (Bezirk Innsbruck-Land)! Dort prallten im Kreuzungsbereich Ziegelstraße und Peter-Anich-Weg zwei Fahrzeuge gegeneinander. Dabei wurde ein 18-jähriger Einheimischer erheblich verletzt.
E-Biker kollidierten bei Unterführung
Kurz darauf kam es in Heiterwang im Außerfern zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei einer Unterführung bei der Heiterwanger-See-Straße und dem Ackerfeld-Weg prallten zwei E-Biker gegeneinander.
Während ein 70-jähriger Einheimischer unverletzt blieb, zog sich ein 75-jähriger Einheimischer erhebliche Verletzungen zu und wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht.
Biker stürzte gegen Leitplanke
Den Abschluss machte ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland kurz nach 16 Uhr auf der Brennerstraße in Schönberg. Dort verlor er aufgrund eines Bremsfehlers dir Kontrolle über sein Bike und stürzte.
Er wurde über das Motorrad geschleudert und prallte gegen eine Leitplanke. Der Mann wurde von der Rettung an der Unfallstelle erstversorgt und dann mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus Hall eingeliefert.
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