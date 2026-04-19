Duo wollte Geld und nahm Teenager in Würgegriff

Brutale Szenen dürften sich am Samstagabend in Kufstein abgespielt haben! Zwei Jugendliche bedrängten eine Gruppe von Gleichaltrigen und forderten Geld. Als diese der Aufforderung nicht nachkamen, nahmen sie einen Burschen in den Würgegriff und entrissen ihm seine Geldtasche.
Zum Vorfall kam es kurz vor 20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich vier Jugendliche am Kalvarienberg in Kufstein auf. Dort wurden sie von zwei vorerst unbekannten Jugendlichen angesprochen, die Geld von ihnen forderten.
Die vier kamen der Aufforderung nicht nach und gingen weiter in Richtung Friedhof. Das Duo verfolgte die Gruppe. Im Eingangsbereich wurde ein 14-jähriger Einheimischer von den beiden Angreifern umklammert und in einen Würgegriff genommen.
Daraufhin wurde ihm seine Jacke mitsamt der Geldtasche gewaltsam entrissen. Die beiden Diebe konnten dabei jedoch nur ein paar Euro erbeuten. Der 14-Jährige blieb unverletzt.
Angreifer nach Vorfall ausfindig gemacht
Die Burschen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Diese leitete umgehend eine Fahndung nach dem Duo ein. Mehrere Streifen konnten die mutmaßlichen Täter schließlich stellen. Es handelte sich um einen 15-jährigen Einheimischen und einen 15-jährigen Syrer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.