Duo wollte Geld und nahm Teenager in Würgegriff

Angreifer nach Vorfall ausfindig gemacht

Die Burschen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Diese leitete umgehend eine Fahndung nach dem Duo ein. Mehrere Streifen konnten die mutmaßlichen Täter schließlich stellen. Es handelte sich um einen 15-jährigen Einheimischen und einen 15-jährigen Syrer.