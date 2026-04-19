Auto überschlug sich und landete im Straßengraben

Ein Überholmanöver eines Traktors samt Zugmaschine endete am Samstag in Osttirol für einen 64-jährigen Pkw-Lenker mit einem heftigen Überschlag. Der Traktorlenker (35) wollte abbiegen, dabei kam es zur Kollision.
Der 64-jährige Einheimische war gemeinsam mit seiner Frau am Beifahrersitz (59) auf der Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von Ainet in Richtung Matrei unterwegs. Dort fuhr er hinter einem Traktor samt Zugmaschine, der von einem 35-jährigen Einheimischen gelenkt wurde.
Der 35-Jährige wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Zeitgleich wollte der hinter ihm fahrende 64-Jährige den Traktor überholen. Dabei kam es zur Kollision. Das Auto touchierte den linken Vorderreifen und geriet ins Schleudern.
Pkw-Insassen leicht verletzt
Das Auto überschlug sich obendrein und kam im linken Straßengraben auf den Rädern wieder zum Stillstand. Der Lenker sowie seine Frau wurden leicht verletzt.
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