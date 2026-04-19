Auto überschlug sich und landete im Straßengraben

Der 64-jährige Einheimische war gemeinsam mit seiner Frau am Beifahrersitz (59) auf der Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von Ainet in Richtung Matrei unterwegs. Dort fuhr er hinter einem Traktor samt Zugmaschine, der von einem 35-jährigen Einheimischen gelenkt wurde.