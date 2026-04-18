Weißmann: “I’ve been through hell”

A Viennese law firm with an English name just behind Petersplatz. It is early Wednesday evening when the man who stood at the helm of ORF for 1,527 days arrives there. “You see me looking a bit disheveled,” says former Director General Roland Weißmann, who actually seems quite composed, and adjusts the white pocket square in his dark jacket. In front of him on the long glass table lies a brief with passages highlighted in color; next to it, he has opened the text of his “acquittal” on a small notebook. “No sexual harassment, everything consensual and mutual.” If his defense were a song, these seven words would be the chorus.