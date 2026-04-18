The Big Interview
Weißmann: “I’ve been through hell”
An embarrassing scandal has rocked the ORF and his life: Former General Director Roland Weißmann (58) speaks with Conny Bischofberger about the night of his resignation, compromising photos, and the moment he sought psychological help.
A Viennese law firm with an English name just behind Petersplatz. It is early Wednesday evening when the man who stood at the helm of ORF for 1,527 days arrives there. “You see me looking a bit disheveled,” says former Director General Roland Weißmann, who actually seems quite composed, and adjusts the white pocket square in his dark jacket. In front of him on the long glass table lies a brief with passages highlighted in color; next to it, he has opened the text of his “acquittal” on a small notebook. “No sexual harassment, everything consensual and mutual.” If his defense were a song, these seven words would be the chorus.
On the wall behind him hangs an expressionist painting by the Viennese contemporary artist Alexander Ruttner; next to it, a modern sculpture by Julian Khol casts a golden glow into the room. Weißmann’s lawyer, Oliver Scherbaum, sits a few chairs away by the window and occasionally interjects into the conversation with explanations.
“Krone”: Did anyone speak to you on the way here? You are, after all, a familiar face.
Roland Weißmann: Yes, actually. – Smiles. – As I was walking across the Graben earlier, a woman approached me and said, “Don’t let them get you down!” That sort of thing really does make me happy. – His expression turns serious again.
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