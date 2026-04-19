Heimatlicher Empfang für Olympiaheld Benjamin Karl

Mit 0,19 Sekunden Vorsprung rang Benjamin Karl bei den Olympischen Spielen in Italien seinen Kontrahenten im Finale des Parallel-Riesentorlaufs nieder. Rund zwei Monate später wurde die Fahrt zu seinem zweiten Olympia-Gold erneut groß bejubelt: Beim Empfang am Hauptplatz in seiner Heimatstadt in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten wurde sie noch einmal am großen Bildschirm gezeigt.