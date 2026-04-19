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Fest in Wilhelmsburg

Heimatlicher Empfang für Olympiaheld Benjamin Karl

Niederösterreich
19.04.2026 15:00
Große und kleine Fans konnten „ihrem“ Benjamin Karl beim Empfang in Wilhelmsburg zujubeln.
Große und kleine Fans konnten „ihrem“ Benjamin Karl beim Empfang in Wilhelmsburg zujubeln.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Snowboarder Benjamin Karl wurde in seiner Heimatstadt Wilhelmsburg bejubelt. Die Besucher kamen in Scharen, um den Olympiasieger gebührend zu feiern.

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Mit 0,19 Sekunden Vorsprung rang Benjamin Karl bei den Olympischen Spielen in Italien seinen Kontrahenten im Finale des Parallel-Riesentorlaufs nieder. Rund zwei Monate später wurde die Fahrt zu seinem zweiten Olympia-Gold erneut groß bejubelt: Beim Empfang am Hauptplatz in seiner Heimatstadt in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten wurde sie noch einmal am großen Bildschirm gezeigt.

Benjamin Karl mit Karl Wilfing und Erwin Pröll.
Benjamin Karl mit Karl Wilfing und Erwin Pröll.(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
Auch Erwin Pröll stellte sich als Gratulant ein
Auch Erwin Pröll stellte sich als Gratulant ein(Bild: Attila Molnar)
Selfie mit den Fans
Selfie mit den Fans(Bild: Attila Molnar)

Ehrengäste und Gratulanten
Dort wurde der 40-Jährige nämlich Freitagabend mit einem Fest gebührend empfangen. Groß und Klein, viele davon in rot-weiß-roten Farben gekleidet, ließen den Olympia-Helden über beide Ohren strahlen. Gratuliert haben dabei unter anderem Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll und Landtagspräsident Karl Wilfing.

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