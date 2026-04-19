Heimatlicher Empfang für Olympiaheld Benjamin Karl

Snowboarder Benjamin Karl wurde in seiner Heimatstadt Wilhelmsburg bejubelt. Die Besucher kamen in Scharen, um den Olympiasieger gebührend zu feiern.
Mit 0,19 Sekunden Vorsprung rang Benjamin Karl bei den Olympischen Spielen in Italien seinen Kontrahenten im Finale des Parallel-Riesentorlaufs nieder. Rund zwei Monate später wurde die Fahrt zu seinem zweiten Olympia-Gold erneut groß bejubelt: Beim Empfang am Hauptplatz in seiner Heimatstadt in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten wurde sie noch einmal am großen Bildschirm gezeigt.
Ehrengäste und Gratulanten
Dort wurde der 40-Jährige nämlich Freitagabend mit einem Fest gebührend empfangen. Groß und Klein, viele davon in rot-weiß-roten Farben gekleidet, ließen den Olympia-Helden über beide Ohren strahlen. Gratuliert haben dabei unter anderem Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll und Landtagspräsident Karl Wilfing.
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