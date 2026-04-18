Tirolerin (52) von Traktor eingeklemmt – Verletzt!

Mit erheblichen Verletzungen endete ein Arbeitsunfall am Samstagvormittag in Arzl im Pitztal! Dort wollte eine Landwirtin (52) einen Anhänger an einen Traktor ankuppeln. Dabei wurde sie zwischen den Geräten eingeklemmt.
Die 52-jährige Einheimische aus Leins wollte gegen 9.30 Uhr eine Deichsel eines Anhängers an einem Traktor ankuppeln. Dabei setzte sich die Deichsel in Bewegung und klemmte die Frau zwischen Traktor und Anhänger ein.
Die Landwirtin erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen werden.
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