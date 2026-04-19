Um Mähtod zu verhindern: Rehkitz-Retter starten

Mit Drohnen und Wärmebildkameras retten Jäger Rehkitze wieder davor, bei Mäharbeiten verstümmelt zu werden. Die „Krone“ kennt alle Infos und weiß, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Parteien ist.
Wenn zwischen Mai und Anfang Juli in Tirol Rehkitze geboren werden, sitzen viele Landwirte wieder auf Nadeln. Denn die Jungtiere liegen nicht selten in Feldern und warten dort auf ihre Mutter. „Bei Gefahr ducken sie sich instinktiv ins hohe Gras, sodass man sie mit freiem Auge nicht sieht“, erklärt Tanja Soboll. Sie ist Jägerin und Drohnenpilotin beim Jagdverein Fügen-Zillertal und hat es sich gemeinsam mit ihrem Partner Helmut Schiestl zur Aufgabe gemacht, die Kitze vor dem Mähtod zu retten.
Wichtig ist nun, dass der Landwirt so rasch wie möglich mäht, damit die Kleinen schnellstmöglich wieder freigelassen werden können.
Tanja Soboll
Das Duo startet daher bald wieder Drohnen mit Wärmebildkameras. „Geflogen wird am frühen Morgen, am Abend oder an etwas frischeren Tagen, da die Technik Wärmequellen nur auf kühlem Untergrund erkennt.“ Wird ein Kitz entdeckt, wird es in eine spezielle Box gesetzt. „Wichtig ist nun, dass der Landwirt so rasch wie möglich mäht, damit die Kleinen schnellstmöglich wieder freigelassen werden können“, erläutert Soboll.
Oft auch für Landwirte traumatisierend
Sie betont, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen Landwirt, Jäger und Drohnenpilot sei, um Leid zu ersparen. Dieses treffe nicht nur die Tiere: „Auch für die Landwirte ist es oft traumatisierend, Rehkitze zu mähen.“
Nähere Infos gibt es beim Tiroler Jägerverband unter www.rehkitzrettung.at
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