Um Mähtod zu verhindern: Rehkitz-Retter starten

Wenn zwischen Mai und Anfang Juli in Tirol Rehkitze geboren werden, sitzen viele Landwirte wieder auf Nadeln. Denn die Jungtiere liegen nicht selten in Feldern und warten dort auf ihre Mutter. „Bei Gefahr ducken sie sich instinktiv ins hohe Gras, sodass man sie mit freiem Auge nicht sieht“, erklärt Tanja Soboll. Sie ist Jägerin und Drohnenpilotin beim Jagdverein Fügen-Zillertal und hat es sich gemeinsam mit ihrem Partner Helmut Schiestl zur Aufgabe gemacht, die Kitze vor dem Mähtod zu retten.