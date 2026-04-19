Kunst in drei Dimensionen: Skulptur aus Holz holen

Dass man beim Schnitzen alles um sich herum vergisst, kann ich bestätigen. Bis der grobe Umriss aus dem Holz gehauen ist, bin ich ganz entspannt. Doch ab jetzt geht es genauer zu. Peter zeichnet auf, wo die Beine des Steinbocks sein sollen, wo die Halspartie ansetzt. Unsicher wiege ich das Flacheisen in der Hand. Wo anfangen, ohne aus Versehen ein falsches Teil unwiederbringlich zu entfernen? Peter liefert Orientierung. „Schau immer auf das Modell, das hilft.“ Er zeigt mir Kanten und Eckpunkte, die ich gar nicht am Schirm hatte, von denen ausgehend, ich mich aber gut voranarbeiten kann.