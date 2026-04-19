Couch auf Balkon fing Feuer: Bewohner im Spital

Mann ins Spital gebracht

Bei seinem Einsatz erlitt er aber auch eine mögliche Rauchgasvergiftung und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus nach Hall gebracht. Die Brandursache steht noch nicht fest. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge kocht der Geschädigte öfter am Balkon“, heißt es seitens der Polizei.