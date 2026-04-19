Couch auf Balkon fing Feuer: Bewohner im Spital

Brenzliger Einsatz für die Florianijünger aus Fulpmes (Bezirk Innsbruck-Land) und Neustift in der Nacht auf Samstag! Auf dem Balkon eines Hauses fing eine Couch Feuer. Ein Bewohner musste ins Spital gebracht werden.
Gegen 3.20 Uhr rückten 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Fulpmes mit zwei Tankfahrzeugen sowie zwölf Kollegen aus Neustift im Stubaital aus, um einen Balkonbrand zu bekämpfen.
Bei einem Haus hatte eine Couch Feuer gefangen. Der 57-jährige Bewohner aus dem Stubaital versuchte, den Brand mittels Feuerlöscher und Unterstützung seines Nachbarn zu löschen. Dies gelang ihnen auch.
Mann ins Spital gebracht
Bei seinem Einsatz erlitt er aber auch eine mögliche Rauchgasvergiftung und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus nach Hall gebracht. Die Brandursache steht noch nicht fest. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge kocht der Geschädigte öfter am Balkon“, heißt es seitens der Polizei.
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