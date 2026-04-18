Ärztinnen tauschten Kittel gegen Rallye-Lenkrad

Dass die beiden dieselbe Begeisterung teilen, war zunächst Zufall. „Erst im Gespräch haben wir gemerkt, dass wir beide eine Verbindung zu Oldtimern haben“, so Moser. Am Start waren die Rollen klar verteilt: Dreschl übernahm das Steuer, Moser die Navigation. Gefahren wurde bei der rund 88,98 Kilometer langen Strecke nach Roadbook und Wegstreckenzähler. „Der Beifahrer ist der Chef im Auto“, erklärt Veranstalter Herbert Luttenberger.