He-Man-Darsteller Galitzine litt unter Blondierung

Wichtiger als He-Mans physische Eigenschaften sind nach Meinung von Galitzine in der Neuverfilmung aber dessen innere Werte. „Er steht für einen moralischen Kompass, für Mitgefühl, für Verletzlichkeit und er hat nicht nur selbst diese Muskeln – er macht auch seine Freunde stark“, berichtete der 31-Jährige. „Mein Work-out war anspruchsvoll, diese andere Seite der Rolle war es aber auch.“