He-Man-Darsteller Galitzine litt unter Blondierung

Er hat die Macht – aber leider kein gesundes Haar mehr. Action-Hunk Nicholas Galitzine rettet als „He-Man“ zwar das Universum, am Set geriet er angesichts der fiesen Blondierungs-Folter jedoch arg an seine Grenzen ...
Nicholas Galitzine, Darsteller des Actionhelden He-Man, hat unter der ständigen Blondierung seiner Haare während des Filmdrehs gelitten. „Gegen Ende der Dreharbeiten war mein Haar wie Stroh. Es brach einfach ab“, sagte der 31-Jährige der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.
„Dass meine Haare diese Strapazen über einen so langen Zeitraum aushalten mussten, erforderte schon eine besondere Stärke“, sagte der Schauspieler über den Dreh des US-Superheldenfilms „Masters of the Universe“.
Wichtiger als He-Mans physische Eigenschaften sind nach Meinung von Galitzine in der Neuverfilmung aber dessen innere Werte. „Er steht für einen moralischen Kompass, für Mitgefühl, für Verletzlichkeit und er hat nicht nur selbst diese Muskeln – er macht auch seine Freunde stark“, berichtete der 31-Jährige. „Mein Work-out war anspruchsvoll, diese andere Seite der Rolle war es aber auch.“
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