Gewaltvolle Erziehung: schon ein Klaps hat Folgen

Gewalt kann Probleme intensivieren

Die Gründe für die negativen Veränderungen dürften laut Experten an psychologischen sowie physiologischen Reaktionen, insbesondere aber an Adaptionen in bestimmten Arealen des Gehirns, liegen. Diese sind etwa auch bei Missbrauch aktiv. „Es werden Nervenbahnen aktiviert, die besonders für Gefahrensituationen zuständig sind“, führt Dr. Kapelari aus. Das kann bestehende Verhaltensauffälligkeiten nicht nur verstärken, sondern auch die Entstehung einer Reihe weiterer psychischer Probleme begünstigen. Des Weiteren kann auch die schulische Leistung nachteilig beeinflusst werden.