Grauen wie im Krieg und Fuchs mit zwei Schwänzen

Die gezeigten Bilder entstanden bei zwei Aufenthalten in der Sperrzone rund um Tschernobyl in den Jahren 2018 und 2019. Vondruska dokumentierte dabei das zerstörte Atomkraftwerk, die verlassene Stadt Prypjat und weitere Orte, an denen die Folgen der Katastrophe bis heute sichtbar sind. „Es sieht dort aus wie im Krieg“, beschreibt sie die Szenarien, die ihr dort vor die Linse kamen.