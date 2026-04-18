Bürgermeister profitieren nun von Feuerwehr-App

Seit rund einem Jahr ergänzt die neue Leitstellen- und Einsatzorganisationen-App – kurz: LEA – die standardmäßige Alarmierung über Sirene und Handy. Sie versorgt etwa die Einsatzleiter mit allen relevanten Informationen samt Navigation zum Einsatzort, ermöglicht den Einsatzkräften, ihre Verfügbarkeit augenblicklich zurückzumelden und unterstützt auch im Feuerwehr-Alltag, etwa bei Einladungen oder Übungsterminen. „Mit LEA machen wir einen entscheidenden Schritt in die digitale Zukunft. Sie sorgt für eine bessere Koordinierung und eine noch engere Zusammenarbeit“, so Landefeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.