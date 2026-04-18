Bürgermeister profitieren nun von Feuerwehr-App

Auch die Ortschefs im weiten Land bekommen nun per Handy einen raschen Überblick über das Einsatzgeschehen in ihrer Gemeinde.
Seit rund einem Jahr ergänzt die neue Leitstellen- und Einsatzorganisationen-App – kurz: LEA – die standardmäßige Alarmierung über Sirene und Handy. Sie versorgt etwa die Einsatzleiter mit allen relevanten Informationen samt Navigation zum Einsatzort, ermöglicht den Einsatzkräften, ihre Verfügbarkeit augenblicklich zurückzumelden und unterstützt auch im Feuerwehr-Alltag, etwa bei Einladungen oder Übungsterminen. „Mit LEA machen wir einen entscheidenden Schritt in die digitale Zukunft. Sie sorgt für eine bessere Koordinierung und eine noch engere Zusammenarbeit“, so Landefeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.
Laufende Weiterentwicklung
Die App wird seit der Veröffentlichung 2025 laufend weiterentwickelt. Zuletzt haben auch die Bürgermeister einen eigenen Zugang erhalten, der einen raschen Überblick über das Einsatzgeschehen im eigenen Ort in Echtzeit ermöglicht. „Die Bürgermeister sind oft die ersten Ansprechpersonen vor Ort und mit der LEA-App künftig bestens informiert“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.
Rasche Abstimmung
Dadurch können die Gemeindeoberhäupter Entwicklungen besser einschätzen und bei Bedarf rasch abgestimmt handeln. „Für uns als Verantwortungs- und Entscheidungsträger ist es enorm wichtig, dass wir informativ und organisatorisch im Einsatzgeschehen dabei sind. Dann können auch wir rasch Hilfe und Nacharbeiten bei Einsatzfällen mitorganisieren. Das ist Partnerschaft für die Bürger in den Gemeinden und trägt wesentlich zur Sicherheit im Land bei“, betont NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl.
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