Polizisten müssen weiter auf den Einzug warten

Budget sollte halten

„Es werden eine Polizeiinspektion und auch das Bezirkspolizeikommando dort angesiedelt sein – hier hat sich an den grundsätzlichen Plänen nichts verändert“, erklärt man im Ministerium. Trotz der leicht verspäteten Fertigstellung habe man bei den Kosten innerhalb des vorgesehenen Budgets bleiben können. Die Arbeiten verschlangen insgesamt rund 20 Millionen Euro.