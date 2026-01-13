Polizisten müssen weiter auf den Einzug warten

Optisch erinnert kaum etwas an das alte „Hitler-Haus“ in Braunau am Inn. Das Geburtshaus des Diktators wurde völlig umgebaut und die Außenanlagen sind fast fertig. Doch drinnen ist noch nicht alles übergabereif, daher brauchen die Polizisten, die hier einziehen werden, noch keine Umzugskartons packen.
Der Mahnstein steht noch unberührt an derselben Stelle, ansonsten ist beim Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau aber fast kein Stein auf dem anderen geblieben. Künftig sollen in der Salzburger Vorstadt 15 Gesetzeshüter ein neues Zuhause finden.
Mitte 2026 geht´s richtig los
Doch die Polizisten müssen sich noch etwas in Geduld üben. „Die Außenanlagen sind nahezu fertig, im Innenbereich gab es kleine Verzögerungen. Die mängelfreie Übergabe ist derzeit für Ende erstes Quartal 2026 geplant“, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus dem Innenministerium. Der operative Start ist dann in weiterer Folge für das zweite Quartal 2026 vorgesehen.
Budget sollte halten
„Es werden eine Polizeiinspektion und auch das Bezirkspolizeikommando dort angesiedelt sein – hier hat sich an den grundsätzlichen Plänen nichts verändert“, erklärt man im Ministerium. Trotz der leicht verspäteten Fertigstellung habe man bei den Kosten innerhalb des vorgesehenen Budgets bleiben können. Die Arbeiten verschlangen insgesamt rund 20 Millionen Euro.
