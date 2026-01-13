Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hitler-Geburtshaus

Polizisten müssen weiter auf den Einzug warten

Oberösterreich
13.01.2026 10:00
Von außen sieht das Hitler-Geburtshaus fast fertig aus
Von außen sieht das Hitler-Geburtshaus fast fertig aus(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Optisch erinnert kaum etwas an das alte „Hitler-Haus“ in Braunau am Inn. Das Geburtshaus des Diktators wurde völlig umgebaut und die Außenanlagen sind fast fertig. Doch drinnen ist noch nicht alles übergabereif, daher brauchen die Polizisten, die hier einziehen werden, noch keine Umzugskartons packen.

0 Kommentare

Der Mahnstein steht noch unberührt an derselben Stelle, ansonsten ist beim Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau aber fast kein Stein auf dem anderen geblieben. Künftig sollen in der Salzburger Vorstadt 15 Gesetzeshüter ein neues Zuhause finden.

Mitte 2026 geht´s richtig los
Doch die Polizisten müssen sich noch etwas in Geduld üben. „Die Außenanlagen sind nahezu fertig, im Innenbereich gab es kleine Verzögerungen. Die mängelfreie Übergabe ist derzeit für Ende erstes Quartal 2026 geplant“, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus dem Innenministerium. Der operative Start ist dann in weiterer Folge für das zweite Quartal 2026 vorgesehen.

Lesen Sie auch:
Ganz weg oder Umbau?
Der schwierige Umgang mit den „braunen Flecken“
28.05.2023
Abriss von Hitler-Haus
Selbst Bauschutt wird vor NS-Fanatikern geschützt
04.11.2023

Budget sollte halten
„Es werden eine Polizeiinspektion und auch das Bezirkspolizeikommando dort angesiedelt sein – hier hat sich an den grundsätzlichen Plänen nichts verändert“, erklärt man im Ministerium. Trotz der leicht verspäteten Fertigstellung habe man bei den Kosten innerhalb des vorgesehenen Budgets bleiben können. Die Arbeiten verschlangen insgesamt rund 20 Millionen Euro.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
149.959 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
124.297 mal gelesen
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
122.279 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Oberösterreich
Hitler-Geburtshaus
Polizisten müssen weiter auf den Einzug warten
Winterunfall
„Ausrutscher“ legte die Lokalbahn nachts lahm
Ins Rutschen geraten
Lkw-Anhänger stürzte um: 2000 Hühner umgeladen
Krone Plus Logo
Nach Storno-Streit
„Alle hängen am Handy, aber absagen geht nicht“
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf