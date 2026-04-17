Bub lief plötzlich auf Straße – von Auto erfasst

Fataler Unfall im Tiroler Thaur: Ein neunjähriger Schüler wurde von einem Auto erfasst und verletzt. Er wurde mit der Rettung ins Spital eingeliefert. Offenbar war der Bub ohne zu schauen auf die Fahrbahn gelaufen.
Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr. Der Bub soll in der Schulgasse plötzlich auf die Straße gelaufen sein. Eine 67-jährige Autolenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, so die Polizei.
Verletzung am Knöchel
Es kam zum Zusammenstoß. Der neunjährige Bub erlitt eine Verletzung unbestimmten Grades im Bereich des rechten Knöchels.
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert.
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