Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionenprozess

Gusenbauer: „Ich war ein Aushängeschild der Signa“

Gericht
15.04.2026 21:30
Alfred Gusenbauer am Handelsgericht Wien
Alfred Gusenbauer am Handelsgericht Wien(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

Wo war Alfred Gusenbauers Leistung für René Benkos Signa-Gruppe? Nach der Fünf-Millionen-Euro-Klage des Masseverwalters wurde der Altkanzler über sieben Stunden lang am Handelsgericht befragt – unter anderem auch über Benkos „Baby“ sowie Treffen mit Wiens Michael Ludwig und Ex-Kanzler Christian Kern. Fortsetzung: im Mai.

0 Kommentare

15. April, 9.37 Uhr, nimmt Alfred Gusenbauer, blauer Anzug, dunkelrote Socken, am Befragungstisch des Handelsgerichtes Wien Platz. Der Masseverwalter der Signa Holding, die Ende 2023 in die Pleite schlitterte, fordert vom Ex-SPÖ-Kanzler rund fünf Millionen Euro aus den Jahren 2022 und 2023 zurück, die ohne nachvollziehbare Leistungen in die Sphären des langjährigen Signa-Beraters geflossen sein sollen. Gusenbauer bestreitet das. „Ich war ein öffentliches Aushängeschild der Signa“, meint er.

Beirat und Aufsichtsrat
Tatsächlich wird die Frage nach der konkreten Leistung des ehemaligen Spitzenpolitikers in diesem Zivilprozess auch von der Richterin immer wieder aufgeworfen. Denn so leicht lassen sich Gusenbauers Tätigkeiten für René Benkos verschachtelten Signa-Konzern nicht immer trennen.

Fest steht: Ende 2008, wenige Tage nach dem Ende von Gusenbauers Kanzlerschaft, wurde der heute 66-Jährige vom Gründer selbst mit einem Beratervertrag ausgestattet. In Höhe von rund 280.000 Euro pro Jahr. Für eine Tätigkeit im Beirat, dessen Vorsitz Benko nach einer strafrechtlichen Verurteilung im Jahr 2012 dann selbst wieder übernahm. In weiterer Folge übernahm Gusenbauer dann auch Aufsichtsratsmandate bei wesentlichen Signa-Konzerngesellschaften. 

Hat Beirat Gusenbauer in weiterer Folge also dann Beirat Benko beraten? Nicht nur, erklärt Gusenbauer, es habe auch mit dem Wiener Signa Holding-Geschäftsführer einen Austausch gegeben. Aber natürlich auch mit Benko selbst, den Gusenbauer an diesem Mittwoch dutzendfach als „Mastermind“ der gescheiterten Signa-Gruppe bezeichnet.

Zitat Icon

Es hat in der Signa kaum etwas gegeben, das nicht mit der Inspiration des Rene Benko zu tun hatte.

Alfred Gusenbauer vor dem Handelsgericht Wien

Benkos Baby
„Es hat in der Signa kaum etwas gegeben, das nicht mit einer Inspiration des René Benko zu tun hatte“, sagt Gusenbauer. „Benko hat die Gruppe gegründet, inspiriert, beraten, am Beginn geleitet. Es war sein Baby.“ Er, Gusenbauer, habe mit Benko auch seine Bonuszahlungen besprochen, erklärt er, aber exekutiert hätten das dann die Geschäftsführer. Und die hätten das wohl nicht gemacht, wären sie nicht zufrieden gewesen, meint Gusenbauer.

In Summe hat Gusenbauer der Signa über die Jahre einen zweistelligen Millionenbetrag in Rechnung gestellt. In dem Prozess am Handelsgericht geht es lediglich um die Jahre 2022 und 2023, um knapp fünf Millionen Euro, die vom Masseverwalter nun zurückgefordert werden. Zum Prozessauftakt legten seine Anwälte erstmals Beratungstermine offen, um Leistungen zu untermauern: So habe Gusenbauer sich in den letzten beiden Signa-Jahren laufend mit dem Signa-Kommunikationschef Robert Leingruber getroffen, um an der strategischen Kommunikation mitzuarbeiten. Mit Leingruber hatte der Altkanzler bereits vor rund 20 Jahren als SPÖ-Chef zusammengearbeitet. Darüber hinaus will der Ex-Politiker Termine mit SPÖ-Bürgermeistern aus Wieselburg und Trumau gehabt haben – zum Thema „leistbares Wohnen“. Ebenso mit Niederösterreichs Ex-SPÖ-Chef Franz Schnabl. 

Lesen Sie auch:
René Benko machte Alfred Gusenbauer (re.) zum Multimillionär.
Krone Plus Logo
Viel mehr als bekannt
Benko: Die üppigen Gagen von Altkanzler Gusenbauer
14.04.2026
Beschwerde über U-Haft
Schwerer Schlag: Benko blitzt auch vor dem OGH ab
13.04.2026

Treffen mit Kern und Ludwig
In weiterer Folge gibt die Gusenbauer-Seite zu Protokoll, dass Gusenbauer auch Gespräche zu potenziellen Investments geführt habe: im Februar 2023 etwa mit Ex-SPÖ-Chef Christian Kern, im Oktober mit dem damaligen Wirtschaftsminister Martin Kocher. Mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wiederum will Gusenbauer über den damals geplanten Kaufhausklotz „Lamarr“ in der Wiener Mariahilfer Straße gesprochen haben, dessen Rohbau mittlerweile abgerissen wurde.

Zitat Icon

Dass ich für Signa 200 Millionen aufreiße und mich anpflaumen lassen muss, finde ich nicht in Ordnung.

Alfred Gusenbauer

Durchaus stolz zeigte sich der Millionenberater über ein 200-Millionen-Investment der Schoeller-Gruppe, das er im ersten Halbjahr auf den Weg gebracht haben will. Das habe die Signa am Ende zwar nicht gerettet, aber am Untergang sei sinngemäß ohnehin ein später abgesagtes Investment eines südkoreanischen Pensionsfonds schuld gewesen.

Als der Kläger und Masseverwalter etwas salopp nachfragt, warum Gusenbauer, der eigentlich Aufsichtsratschef war, die 200 Millionen Euro nicht als Aufsichtsrat, sondern als Berater aufgestellt habe, platzt dem 66-Jährigen kurz der Kragen: „Dass ich für Signa 200 Millionen aufreiße und mich anpflaumen lassen muss, finde ich nicht in Ordnung.“

Nach mehr als sieben Stunden wird die Befragung unterbrochen. Fortsetzung im Mai. Erneut mit Alfred Gusenbauer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
15.04.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im Herbst 2025 suchte die Polizei tagelang nach dem achtjährigen Fabian, der getötet worden war. ...
Prozess startet jetzt
Mordverdächtige im Fall Fabian schweigt weiterhin
Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
722.064 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
132.180 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
113.251 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Österreich
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
1235 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
851 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Kolumnen
Der ungarische Jubel ist eine Warnung für die EU
794 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Gericht
Millionenprozess
Gusenbauer: „Ich war ein Aushängeschild der Signa“
Aufschub durch VfGH
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
Krone Plus Logo
Parkplatz-Abzocke
Jetzt nehmen Anwälte ihren Kollegen in die Mangel
Schwerer Betrug
Hohe Summen verschoben und dubiose Ausreden
Krone Plus Logo
Tochter durchgefallen
Top-Polizist nach Eklat in Fahrschule vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf