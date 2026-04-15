Gusenbauer: „Ich war ein Aushängeschild der Signa“

In Summe hat Gusenbauer der Signa über die Jahre einen zweistelligen Millionenbetrag in Rechnung gestellt. In dem Prozess am Handelsgericht geht es lediglich um die Jahre 2022 und 2023, um knapp fünf Millionen Euro, die vom Masseverwalter nun zurückgefordert werden. Zum Prozessauftakt legten seine Anwälte erstmals Beratungstermine offen, um Leistungen zu untermauern: So habe Gusenbauer sich in den letzten beiden Signa-Jahren laufend mit dem Signa-Kommunikationschef Robert Leingruber getroffen, um an der strategischen Kommunikation mitzuarbeiten. Mit Leingruber hatte der Altkanzler bereits vor rund 20 Jahren als SPÖ-Chef zusammengearbeitet. Darüber hinaus will der Ex-Politiker Termine mit SPÖ-Bürgermeistern aus Wieselburg und Trumau gehabt haben – zum Thema „leistbares Wohnen“. Ebenso mit Niederösterreichs Ex-SPÖ-Chef Franz Schnabl.