Die „Friends“ sorgen sich um Matt LeBlanc

Körperlich verändert

„Früher war er immer so positiv, jetzt wirkt es, als ob er sich nicht mehr gut genug fühlt“, erklärt der Insider weiter. LeBlanc habe in den letzten Monaten auch körperlich stark nachgelassen, was seine Freunde noch mehr besorgt. Einige enge Vertraute überlegen bereits, wie sie ihn dazu bringen können, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, da sie glauben, dass es ihm helfen könnte, seine Trauer besser zu verarbeiten. „Matt ist ein so liebenswerter Mensch, und wir alle wünschen uns, dass er wieder zu sich selbst findet“, fügte die Quelle hinzu.