Grüne fordern Rückgabe illegaler Waffen

So seien in Serbien 2023 etwa 100.000 illegale Waffen eingesammelt worden, in Neuseeland innerhalb von einem halben Jahr 56.000. Auch in Australien, Deutschland und Frankreich gab es bereits Programme, um Waffen aus dem Verkehr zu ziehen. „In Affektsituationen sollte keine Waffe da sein, die eine gefährliche Entscheidung tödlich und endgültig macht“, sagte Sirkka Prammer.