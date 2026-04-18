Asphalt aufbrechen, um mehr Grünräume zu schaffen

Als Beispiel präsentieren sie den 5000 Quadratmeter großen Parkplatz in der Stadionstraße bei der Merkurcity. Er ist im Eigentum der Stadt, steht fast leer und wird derzeit nur als Parkplatz für die Bauarbeiter in der neuen Wohnhausanlage gegenüber genutzt. „Asphalt ist ein Wahnsinn für den Klimawandel“, so Grüne-Chefin Selina Prünster. Auch der Domplatz würde sich für einige „grüne Veränderungen“ bestens anbieten, so Prünster.