Israel berät doch über Waffenruhe mit Hisbollah

Die libanesische Regierung will wiederum eine Waffenruhe und den Abzug israelischer Streitkräfte aus dem Süden des Landes erreichen. Mowad sagte, sie habe auch die Rückkehr der Vertriebenen und praktische Schritte gegen die humanitäre Krise im Libanon gefordert. Das Treffen soll etwa zwei Stunden gedauert haben. Die Hisbollah rief Beirut dazu auf, die Gespräche mit Israel abzusagen. Das Weiße Haus sicherte Israel und dem Libanon wiederum Unterstützung für weitere Verhandlungen zu. Darauf hätten sich auch alle Seiten geeinigt.