LH Stelzer stellt Windkraft-Stopp im Land infrage

„In dieser Frage ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer Freitagmittag gegenüber der „Krone“. Zwar nehme man die Naturschutzbedenken aus Tschechien ernst, „aber jetzt geht es um unsere Energieerzeugung in Oberösterreich“, ergänzt der Landeschef. Stelzer hat daher den Verfassungsdienst des Landes und den Landesamtsdirektor Thomas Schäffer mit einer umfassenden rechtlichen Prüfung beauftragt.