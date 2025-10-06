Japan: Tourist von Bär angegriffen und verletzt

Nicht der erste Bärenangriff in Japan

Erst in der vergangenen Woche war im Norden Japans eine Frau beim Pilzesammeln von einem Bären angegriffen und getötet worden. Eine weitere Frau wird weiterhin vermisst. Dem Sender NHK zufolge gab es in Japan von April bis August schon fünf Bärenangriffe mit tödlichem Ausgang. 69 Menschen wurden demnach zudem von Bären verletzt.