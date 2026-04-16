FIFA-Boss: Iran kommt „auf jeden Fall“ zur WM

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bekräftigt, dass der Iran trotz des Kriegs mit den USA „auf jeden Fall“ an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. „Die iranische Mannschaft kommt ganz sicher“, sagte Infantino auf dem „Invest in America Forum“ des Fernsehsenders CNBC. Er betonte, wie wichtig die Teilnahme des Landes sei. „Sie vertreten ihr Volk, sind qualifiziert, wollen spielen“, sagte Infantino, der Irans Team vor zwei Wochen in Antalya getroffen hatte.
Auch das iranische Team hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt. „Es gibt derzeit keinen Grund, nicht teilzunehmen, und das werden wir so Gott will dann auch tun“, hatte Teamchef Amir Ghalenoei gesagt. Auch Sportminister Ahmed Donjamali hatte sich optimistisch geäußert, solange die zwischen den Kriegsparteien vereinbarte Waffenruhe halte. „Je normaler die Lage, desto wahrscheinlicher die Teilnahme“, sagte er. „Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage bis dahin beruhigt hat“, sagte Infantino nun in Washington. Die USA und der Iran hatten am Wochenende in Islamabad erstmals seit dem Kriegsbeginn vor eineinhalb Monaten direkte Gespräche geführt, die ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen waren.
Drei Vorrundenspiele in den USA
Die Entscheidung über eine Teilnahme Irans an der WM solle vom Nationalen Sicherheitsrat des Landes in Abstimmung mit der Regierung getroffen werden, hieß es zuletzt. Dieser Rat ist das höchste Entscheidungsgremium und steht unter der Aufsicht des Obersten Führers Modschtaba Chamenei sowie der Leitung von Präsident Massud Peseschkian. Sportminister Donjamali hatte zudem die Bedingung gestellt, dass die Sicherheit von Spielern und Trainerstab von den USA gewährleistet werde.
In einem Beitrag auf seinem Netzwerk „Truth Social“ hatte US-Präsident Donald Trump im März gepostet, dass die iranische Mannschaft zwar bei der WM „willkommen“ sei, er es aber „wirklich nicht für angemessen halte, dass sie dort sind, zu ihrem eigenen Schutz und ihrer eigenen Sicherheit“. Die drei Gruppenspiele des Irans gegen Belgien, Neuseeland und Ägypten sind in Seattle und nahe Los Angeles geplant. Den Wunsch des Irans, die Spiele nach Mexiko zu verlegen, hatte die FIFA abgelehnt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.