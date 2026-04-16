FIFA-Boss: Iran kommt „auf jeden Fall“ zur WM

Auch das iranische Team hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt. „Es gibt derzeit keinen Grund, nicht teilzunehmen, und das werden wir so Gott will dann auch tun“, hatte Teamchef Amir Ghalenoei gesagt. Auch Sportminister Ahmed Donjamali hatte sich optimistisch geäußert, solange die zwischen den Kriegsparteien vereinbarte Waffenruhe halte. „Je normaler die Lage, desto wahrscheinlicher die Teilnahme“, sagte er. „Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage bis dahin beruhigt hat“, sagte Infantino nun in Washington. Die USA und der Iran hatten am Wochenende in Islamabad erstmals seit dem Kriegsbeginn vor eineinhalb Monaten direkte Gespräche geführt, die ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen waren.