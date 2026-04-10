Knallhart! FIFA lehnt Iran-Wunsch bei WM ab

„Wir wollen, dass Iran spielt“

Die WM in Mexiko, Kanada und den USA wird am 11. Juni im Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte auf eine Teilnahme des Irans an der Fußball-WM im Sommer gedrängt. „Wir wollen, dass Iran spielt, Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A“, sagte Infantino. Unklar war bisher allerdings, ob die FIFA dem Mexiko-Wunsch des Irans nachkommen würde.