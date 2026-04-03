Sicherheitsrat entscheidet über Irans WM-Teilnahme

Der Nationale Sicherheitsrat im Iran ist das höchste Entscheidungsgremium und steht unter der Aufsicht des Obersten Führers Modschtaba Chamenei sowie der Leitung von Präsident Massud Peseschkian. Aufgrund des derzeitigen Kriegs mit den USA gab es in den vergangenen Wochen Diskussionen darüber, ob der Iran teilnehmen soll oder nicht. Die drei Vorrundenspiele des Nationalteams gegen Belgien, Neuseeland und Ägypten sind in den USA geplant. Die Endrunde in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni und dauert bis zum 19. Juli.