Aufstellung! So startet ÖFB-Elf in WM-Generalprobe

Tunesien sei als Gegner bewusst ausgewählt worden, um sich auf das Duell mit Jordanien einzustellen. „Es gibt Ähnlichkeiten in der Spielweise. Die Spielweise von Jordanien ist auch auf Konter ausgerichtet und aus einem tiefen Block spielend“, erklärte Rangnick. Die Herangehensweise seiner Mannschaft bleibt unverändert. „Wir werden versuchen, unser Spiel so gut wie möglich auf den Platz zu bringen“, sagte Rangnick. Mit angezogener Handbremse werde man nicht agieren, denn damit „kannst du bei unserer Spielweise kein Spiel bestreiten. Das bedeutet aber nicht, dass man in Zweikämpfen Kopf und Kragen riskiert, so clever sind die Jungs auch.“