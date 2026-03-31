Iran zeigt vor WM-Test Bilder von toten Kindern

Infantino, der das Match auf der Tribüne verfolgte, hatte zuletzt darauf gedrängt. „Wir wollen, dass Iran spielt, Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A.“ Der Iran soll seine drei Gruppenspiele in den USA austragen, möchte aber lieber in Mexiko spielen. Ob die FIFA diesem Wunsch nachkommen kann oder überhaupt will, ist unklar.