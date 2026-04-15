Rad löste sich von Anhänger und traf Fußgängerin

Horrorerlebnis für eine Fußgängerin in ihrem Heimatort Peuerbach: Die 36-Jährige wurde von einem Reifen getroffen und schwer verletzt, der sich während der Fahrt von einem Anhänger gelöst hatte. Der Lenker bemerkte den Unfall erst zwei Kilometer später.
Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr war ein 53-Jähriger aus Eschenau mit seiner Zugmaschine in Peuerbach unterwegs. Am Fahrzeug war ein nicht für den Verkehr zugelassener Anhänger montiert, bei dem sich schon Kilometer vorher insgesamt acht Radmuttern an der vorderen Zwillingsachse des Hängers gelöst hatten.
Fußgängerin schwer verletzt
Kurz vor einer Abzweigung ging das linke Rad von der Achse ab und rollte unkontrolliert über die Fahrbahn. Eine 36-jährige Fußgängerin wurde vom Reifen getroffen und schwer verletzt. Danach beschädigte das Geschoß auch noch den Pkw eines 66-Jährigen aus Eschenau.
Zweier Reifen platzte
Während die Fußgängerin von den Rettungskräften versorgt werden musste, setzte der 53-Jährige seine Fahrt fort. Er dürfte den Unfall nicht bemerkt haben und hielt erst an, nachdem es zwei Kilometer nach der Unglücksstelle auch noch den zweiten Reifen zerrissen hatte.
Ein Autofahrer war ihm nachgefahren und informierte den Traktorlenker über den Unfall, woraufhin er sofort an die Unfallstelle zurückkehrte.
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