Mega-Razzia in München vor CL-Kracher gegen Real

Das Ziel der Zollbeamten und Polizisten: Die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung. Dabei sollen es die Beamten vorrangig auf Friseursalons, Shisha-Bars und An- und Verkaufsgeschäfte abgesehen haben. Außerdem sollen durch die Kontrollen mögliche Verbindungen zur Organisierten Kriminalität aufgedeckt werden, heißt es aus München.