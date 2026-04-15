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500 Polizisten

Mega-Razzia in München vor CL-Kracher gegen Real

Champions League
15.04.2026 17:56
Real Madrid gastiert heute in der Münchner Allianz Arena.
Real Madrid gastiert heute in der Münchner Allianz Arena.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nur wenige Stunden vor dem Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Real Madrid findet im Münchner Bahnhofsviertel eine großangelegte Razzia statt. Rund 500 Polizisten sind seit 17 Uhr im Einsatz, wie die deutsche „Bild“-Zeitung vermeldet.

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Das Ziel der Zollbeamten und Polizisten: Die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung. Dabei sollen es die Beamten vorrangig auf Friseursalons, Shisha-Bars und An- und Verkaufsgeschäfte abgesehen haben. Außerdem sollen durch die Kontrollen mögliche Verbindungen zur Organisierten Kriminalität aufgedeckt werden, heißt es aus München. 

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Die Aktion findet nur wenige Stunden vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid statt. Das Hinspiel vor einer Woche hatte der deutsche Rekordmeister im Bernabeu mit 2:1 gewonnen.

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