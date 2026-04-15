Salzburg AG warnt vor betrügerischen E-Mails

Betrüger versuchen derzeit, via täuschend echter E-Mails Daten abzuzwacken. Es geht darin um vermeintliche Speicherplatz-Warnungen von einem „Support-Team“. Links nicht anklicken, E-Mail rasch löschen.
In den E-Mails wird vor einem vermeintlich fast vollen Webmail-Speicher gewarnt. Um weiter E-Mails versenden und empfangen zu können, sollen Benutzer auf einen Link zu klicken, um den Speicher „kostenlos zu erhöhen“.
Die Salzburg AG warnt dringlichst, nicht auf diese Links zu klicken. Ebenso sollen Kunden keine privaten Daten preisgeben. Die Fake-Mails seien raschest zu löschen, damit kein Schaden entsteht.
Bei Unklarheiten können sich Kunden an den Kundenservice der Salzburg AG unter der Telefonnummer 0800 660 660 wenden.
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