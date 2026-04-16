Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖVP legt Konzept vor

Graz könnte noch heuer ein Parkleitsystem bekommen

Steiermark
16.04.2026 05:00
Das Verkehrsleitsystem soll Stau verhindern und Autofahrer zu freien Stellplätzen lotsen. Im ...
Das Verkehrsleitsystem soll Stau verhindern und Autofahrer zu freien Stellplätzen lotsen. Im Bild: die Tiefgarage am Andreas-Hofer-Platz.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

LED-Anzeigen und eine App könnten bald Autofahrer in Graz zu freien Parkplätzen lotsen. Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) hat für sein Konzept die Zustimmung aller Parteien im Wirtschaftsausschuss bekommen. Jetzt könnte es rasch gehen.

0 Kommentare

Seit Jahren gibt es den Vorschlag der Grazer ÖVP, jetzt kommt Bewegung in die Sache: Im Wirtschaftsausschuss wurde ein konkretes Konzept für ein Parkleitsystem für die Innenstadt präsentiert. Alle Parteien haben sich auf ein Hybrid-Modell aus App und Vor-Ort-Anzeige geeinigt.

Und so funktioniert das System: An den Stadteinfahrten und neuralgischen Verkehrsknotenpunkten werden Monitore mit Echtzeitdaten über freie Parkplätze installiert. So können sowohl Einheimische als auch Besucher rasch zum nächsten freien Parkplatz geleitet werden. Staus sollen verhindert und Garagen besser ausgelastet werden.

Wer schnell einen Parkplatz findet, verursacht weniger Stau und kommt gerne in die Stadt.

Kurt Hohensinner

Wirtschaftsstadtrat (Graz)

Bild: Christian Jauschowetz

Umsetzung noch heuer möglich
Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) zeigt sich erfreut: „Jetzt liegt ein konkreter Plan am Tisch, der sich an erfolgreichen Modellen in anderen Städten orientiert. Entscheidend ist: Wir verbinden digitale Lösungen mit klarer Orientierung vor Ort.“

Lesen Sie auch:
KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber 
Unsichere Finanzlage
Graz verschiebt Schulbauten um 113 Millionen Euro
15.04.2026
Das ist der Grund
Fairnessabkommen für Wahl: Die FPÖ macht nicht mit
15.04.2026

In der ersten Umsetzungsphase sollen 30 bis 50 Prozent der Garagen eingebunden und erste LED-Anzeigen aufgestellt werden. Dafür sind etwa 300.000 Euro vorgesehen. Sollte noch in dieser Gemeinderatsperiode (also bis zur Wahl am 28. Juni) der Planungsbeschluss fallen, könnte die Umsetzung schon heuer starten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
16.04.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Im Herbst 2025 suchte die Polizei tagelang nach dem achtjährigen Fabian, der getötet worden war. ...
Prozess startet jetzt
Mordverdächtige im Fall Fabian schweigt weiterhin
Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
132.812 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
113.532 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
105.925 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Österreich
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
1235 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
851 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Kolumnen
Der ungarische Jubel ist eine Warnung für die EU
794 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf