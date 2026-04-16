Graz könnte noch heuer ein Parkleitsystem bekommen

LED-Anzeigen und eine App könnten bald Autofahrer in Graz zu freien Parkplätzen lotsen. Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) hat für sein Konzept die Zustimmung aller Parteien im Wirtschaftsausschuss bekommen. Jetzt könnte es rasch gehen.
Seit Jahren gibt es den Vorschlag der Grazer ÖVP, jetzt kommt Bewegung in die Sache: Im Wirtschaftsausschuss wurde ein konkretes Konzept für ein Parkleitsystem für die Innenstadt präsentiert. Alle Parteien haben sich auf ein Hybrid-Modell aus App und Vor-Ort-Anzeige geeinigt.
Und so funktioniert das System: An den Stadteinfahrten und neuralgischen Verkehrsknotenpunkten werden Monitore mit Echtzeitdaten über freie Parkplätze installiert. So können sowohl Einheimische als auch Besucher rasch zum nächsten freien Parkplatz geleitet werden. Staus sollen verhindert und Garagen besser ausgelastet werden.
Wer schnell einen Parkplatz findet, verursacht weniger Stau und kommt gerne in die Stadt.
Kurt Hohensinner
Wirtschaftsstadtrat (Graz)
Bild: Christian Jauschowetz
Umsetzung noch heuer möglich
Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) zeigt sich erfreut: „Jetzt liegt ein konkreter Plan am Tisch, der sich an erfolgreichen Modellen in anderen Städten orientiert. Entscheidend ist: Wir verbinden digitale Lösungen mit klarer Orientierung vor Ort.“
In der ersten Umsetzungsphase sollen 30 bis 50 Prozent der Garagen eingebunden und erste LED-Anzeigen aufgestellt werden. Dafür sind etwa 300.000 Euro vorgesehen. Sollte noch in dieser Gemeinderatsperiode (also bis zur Wahl am 28. Juni) der Planungsbeschluss fallen, könnte die Umsetzung schon heuer starten.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.