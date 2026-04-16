Graz könnte noch heuer ein Parkleitsystem bekommen

In der ersten Umsetzungsphase sollen 30 bis 50 Prozent der Garagen eingebunden und erste LED-Anzeigen aufgestellt werden. Dafür sind etwa 300.000 Euro vorgesehen. Sollte noch in dieser Gemeinderatsperiode (also bis zur Wahl am 28. Juni) der Planungsbeschluss fallen, könnte die Umsetzung schon heuer starten.