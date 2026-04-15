Fairnessabkommen für Wahl: Die FPÖ macht nicht mit

Wie fair wird die Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni? Geht es nach KPÖ, ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS, „sehr fair“: Am Freitag präsentieren die Parteien ein Abkommen für einen „respektvollen, transparenten und faktenbasierten Wahlkampf“, der eine „klare Grenze gegenüber Diskriminierung, Desinformation und Dirty Campaigning“ ziehen soll.