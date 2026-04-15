Graz verschiebt Schulbauten um 113 Millionen Euro

Nun wird er konkreter: Betroffen sind die Bauvorhaben bei der Mittelschule Renner mit 33,3 Millionen Euro, bei der Mittelschule Straßgang mit 32,2 Millionen Euro, bei der Volksschule Algersdorf mit 6,45 Millionen Euro sowie bei der Volksschule Bertha von Suttner und der angrenzenden Mittelschule Albert Schweitzer mit 41,2 Millionen Euro (insgesamt rund 113 Millionen Euro). Dazu kommen Investitionen bei der Feuerwehr, Vorhaben in Geh- und Radwege sowie bei der Grundstücksvorsorge.