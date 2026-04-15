Graz verschiebt Schulbauten um 113 Millionen Euro

Vor einer Woche hat der Grazer Finanzstadtrat Manfred Eber angekündigt, dass aufgrund der unsicheren Finanzlage mehrere Projekte zeitlich verschoben werden. Nun stehen sie fest: Es sind vier Schulvorhaben um 113 Millionen Euro, dazu kommen Investitionen bei der Feuerwehr, Vorhaben in Geh- und Radwege sowie bei der Grundstücksvorsorge.
Vor einer Woche präsentierte der Grazer KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber den Rechnungsabschluss für 2025. Er brachte im operativen Geschäft ein Plus, der Schuldenstand steigt dennoch in Richtung zwei Milliarden Euro. Zudem sorgte der Iran-Krieg – zusätzlich zu den ohnehin schwierigen Rahmenbedingungen – für neue Unsicherheiten. Eber kündigte daher an, die Umsetzung einiger Projekte zeitlich zu verschieben.
Nun wird er konkreter: Betroffen sind die Bauvorhaben bei der Mittelschule Renner mit 33,3 Millionen Euro, bei der Mittelschule Straßgang mit 32,2 Millionen Euro, bei der Volksschule Algersdorf mit 6,45 Millionen Euro sowie bei der Volksschule Bertha von Suttner und der angrenzenden Mittelschule Albert Schweitzer mit 41,2 Millionen Euro (insgesamt rund 113 Millionen Euro). Dazu kommen Investitionen bei der Feuerwehr, Vorhaben in Geh- und Radwege sowie bei der Grundstücksvorsorge.
Verweis auf Projektstopp in Wien
Eber verweist auf ein ähnliches Vorgehen in anderen Städten und Gemeinden, etwa in Wien. Die Grazer Projekte werden verschoben, „bis mehr Klarheit über die nationale und internationale wirtschaftliche Weiterentwicklung besteht“.
Im Gemeinderat im Mai werden zwar voraussichtlich Investitionen in der Höhe von 3,4 Millionen Euro beschlossen. Betroffen sind aber primär Vorhaben, für welche die Stadt Graz vertraglich oder gesetzlich verpflichtet ist.
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