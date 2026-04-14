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Kampf um Landespartei

SPÖ-Hergovich: Genossen bekennen im Internet Farbe

Niederösterreich
14.04.2026 18:00
Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig fordert den bisherigen SPÖ-Parteivorsitzenden Sven ...
Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig fordert den bisherigen SPÖ-Parteivorsitzenden Sven Hergovich heraus.(Bild: Krone KREATIV/SPÖ-NÖ)
Porträt von Lukas Lusetzky
Porträt von Christoph Weisgram
Von Lukas Lusetzky und Christoph Weisgram

Der (Wahl-)Kampf um die Leitung der SPÖ-Niederösterreich nimmt Fahrt auf. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig fordert den bisherigen Parteivorsitzenden Sven Hergovich heraus. Was im Internet zu finden ist und worüber gestritten wird ...

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Die Telefone und Datenleitungen werden bis 20. April noch glühen. Denn dann tagen die Landesgremien der niederösterreichischen SPÖ. Bis dahin werden Ulrike Königsberger-Ludwig und Sven Hergovich wissen, wer Unterstützer und wer Gegner sind.

„Schaden innerhalb der SPÖ“
„Egal, wie das ausgeht, der Schaden innerhalb der Partei ist schon angerichtet“, meinte ein Polit-Insider zur „Krone“. Fest steht, dass – wie berichtet – Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig beim Landesparteitag am 30. Mai gegen den bisher Vorsitzenden Sven Hergovich antreten wird.

Politiker setzen ein Zeichen
Im Internet zeichnet sich eine Welle der Solidarität für Sven Hergovich ab. So hat der Nationalrat und Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz Rudolf Silvan sein Titelbild auf der Plattform Facebook mit einer Aufnahme mit Hergovich getauscht.

„In drei Jahren hat er die Partei finanziell auf einen guten Weg gebracht, moderne Strukturen geschaffen und mit dem ,NÖ Plan‘ ein Zukunftskonzept für das Bundesland auf den Tisch gelegt“, schreibt Rainer Spenger – er ist Landtagsabgeordneter und Vizebürgermeister in Wiener Neustadt – über Hergovich. Und auch der Waldviertler SPÖ-Politiker Günther Steindl meint zu einem neuen Bild mit dem Parteichef: „Loyalität ist ein Grundpfeiler für Vertrauen und Erfolg.“

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Desaströse Umfragewerte?
Indes wirft man in beiden Lagern auch Umfragewerte in die Polit-Schlacht. Hergovich-Sympathisanten betonen, die Landes-SPÖ liege in der Bürgergunst erstmals vor der Bundespartei. Das wird vom Königsberger-Ludwig-Freundeskreis dementiert: „In NÖ liegt man bei 17 Prozent – und ab diesem Wert wackelt der zweite Sitz in der Landesregierung.“ Mit nur einem „Regierer“ drohe die Partei in der Bedeutungslosigkeit zu versinken ...

Bau-Holz-Gewerkschafter Rudolf Silvan (re.) änderte sein Facebook-Titelbild: Jetzt ist er mit ...
Bau-Holz-Gewerkschafter Rudolf Silvan (re.) änderte sein Facebook-Titelbild: Jetzt ist er mit SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich zu sehen.(Bild: Facebook/Rudolf Silvan)

Noch nichts zu hören war von einer – von Klubobmann Hannes Weninger vorgeschlagenen – Aussprache zwischen Hergovich und Königsberger-Ludwig vor der Sitzung des Landesparteivorstandes am 20. April. Es bleibt also spannend!

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