SPÖ-Hergovich: Genossen bekennen im Internet Farbe

„In drei Jahren hat er die Partei finanziell auf einen guten Weg gebracht, moderne Strukturen geschaffen und mit dem ,NÖ Plan‘ ein Zukunftskonzept für das Bundesland auf den Tisch gelegt“, schreibt Rainer Spenger – er ist Landtagsabgeordneter und Vizebürgermeister in Wiener Neustadt – über Hergovich. Und auch der Waldviertler SPÖ-Politiker Günther Steindl meint zu einem neuen Bild mit dem Parteichef: „Loyalität ist ein Grundpfeiler für Vertrauen und Erfolg.“