Pläne für Begegnungszone in der Altstadt sind fix

Mehr Grün und Wasser aus dem Almkanal sollen für Abkühlung sorgen

Bei dem europaweit ausgeschriebenen Architekturwettbewerb hat sich ein Büro aus Ljubljana (Slowenien) durchgesetzt. Der Siegerentwurf von „Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.“ sieht vor allem Granit und Betonstein als zentrales Gestaltungselement vor. Auch die Natur komme nicht zu kurz, betonte Büroleiter Robert Potokar am Mittwoch. „Es geht um das Konzept einer menschenfreundlichen Stadt. Der Verkehr sollte keinen Vorrang haben, vielmehr sollen sich alle Menschen wohlfühlen.“ Vorgesehen sind 30 zusätzliche Bäume und Grünelemente, Trinkwasserbrunnen, neue Sitzgelegenheiten und Spielskulpturen für Kinder. Der unterirdisch fließende Almkanal soll an einer Stelle offengelegt und erlebbar gemacht werden. Das Mehr an Grün und aus dem Kanal gepumptes Wasser werde an Hitzetagen für Abkühlung sorgen, zeigte sich Potokar überzeugt.