„Die Vorfreude auf das Finale ist gigantisch!“

„Natürlich reden wir viel über das Finale. Wir haben aber auch einige andere Spieler im Team, die schon in dieser Lage waren und unserer Mannschaft weiterhelfen werden“, ist der 1,96 Meter große Abwehrhüne überzeugt. „Müssen Einheit sein“Was gegen Pustertal (schaltete Salzburg und Ljubljana aus) wichtig ist? „Wir müssen als Team zusammenhalten und eine Einheit sein. Das hat im Grunddurchgang und in den Play-offs bislang schon sehr gut geklappt. Wenn wir so auftreten, sind wir nur schwer zu schlagen. Der Respekt vor Pustertal ist aber groß.“