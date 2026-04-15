„Die Vorfreude auf das Finale ist gigantisch!“

Wenn am Abend der Final-Auftakt der Eishockey-Liga erfolgt, sind die Eisbullen erstmals seit vier Jahren nur Zuschauer. Ein Salzburger kämpft dennoch um die begehrte Trophäe. Paul Stapelfeldt könnte mit den Graz 99ers schon seinen fünften Ligatitel fixieren. Die „Krone“ hat sich mit dem 27-jährigen Verteidiger vor dem Duell mit Pustertal unterhalten.
Ungewohnt still ist es in diesen Tagen rund um die Eisarena im Salzburger Volksgarten. Weil die Eisbullen – anders als in den vergangenen vier Jahren – nicht um den Titel der ICE Hockey League kämpfen, liegt der heimische Eishockey-Fokus in dieser Saison nicht auf der Mozartstadt. Ganz weg vom Eis ist Salzburg dennoch nicht, wenn am Abend Graz und Pustertal im ersten Finale aufeinandertreffen.
Die ersten beiden Finalspiele waren binnen weniger Minuten ausverkauft. Das macht schon etwas mit einem Spieler.
Paul STAPELFELDT, Verteidiger Graz 99ers
Denn mit Paul Stapelfeldt greift ein heimischer Verteidiger bereits nach seinem fünften Titel. „Die Vorfreude ist gigantisch. In der gesamten Stadt herrscht eine Eishockey-Euphorie. Die ersten beiden Finalspiele waren binnen weniger Minuten ausverkauft. Das macht schon etwas mit einem Spieler“, sagt „Stapi“, der in der Steiermark heuer auch mehr Verantwortung erhielt als an der Salzach.
Wechsel nach Graz für Stapelfeldt richtige Entscheidung
„Ich wollte das unbedingt, und hier habe ich das auch bekommen. Deshalb war der Wechsel zu den 99ers die richtige Entscheidung. Auch persönlich und in meiner gesamten Entwicklung“, schildert der 27-jährige Verteidiger. Bei den Steirern ist Stapelfeldt neben Kilian Zündel, Lukas Kainz, Nico Feldner, Tim Harnisch, Michael Schiechl, Paul Huber und Nicolas Wieser einer von acht Ex-Eisbullen und kennt die Situation einer Finalserie freilich bestens.
„Natürlich reden wir viel über das Finale. Wir haben aber auch einige andere Spieler im Team, die schon in dieser Lage waren und unserer Mannschaft weiterhelfen werden“, ist der 1,96 Meter große Abwehrhüne überzeugt. „Müssen Einheit sein“Was gegen Pustertal (schaltete Salzburg und Ljubljana aus) wichtig ist? „Wir müssen als Team zusammenhalten und eine Einheit sein. Das hat im Grunddurchgang und in den Play-offs bislang schon sehr gut geklappt. Wenn wir so auftreten, sind wir nur schwer zu schlagen. Der Respekt vor Pustertal ist aber groß.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.