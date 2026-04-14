Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben

„Sie hätten das nicht machen müssen“

„Es war eine Ausnahmesituation, das verstehe ich. Es ging ja nicht um irgendwen. Aber Sie hätten das nicht machen müssen. Er wäre trotzdem behandelt worden“, betont Richter Marin Heissenberger. Die Umstände machen das als schweren Betrug angeklagte Delikt laut Vorsitzendem aber dennoch diversionsfähig. Heißt: Es muss kein Schuldspruch gegen die dreifache Mutter fallen.