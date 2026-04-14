Nach Kollision raste Walkner noch aufs Podest

Michael Walkner hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Der Hard-Enduro-Fahrer belegte bei einem Rennen in Italien den zweiten Platz. Obwohl er zweimal viel Pech hatte . . .
„Es war ein Wochenende voller Höhen und Tiefen.“ So fasste Hard Enduro-Fahrer Michael Walkner das Rennen in San Gregorio (It) zusammen. Auf der zweiten Station der „Campionato Italiano Enduro Estremo“ begann der Salzburger gut. Doch gegen Ende von Lauf eins verlor er an einer drei Meter hohen Steinplatte den Halt. „Dieser Fehler hat mir die Führung gekostet“, seufzte der GASGAS-Fahrer.
Im zweiten Lauf war Walkner in eine Kollision verwickelt, räumte als Letzter des Spitzenfeldes das Feld von hinten auf. Am Ende fehlte ihm als Zweiter eine Minute auf Sieger Lorenzo Gandola. „Das gibt mir Selbstvertrauen!“
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