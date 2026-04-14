Nach Kollision raste Walkner noch aufs Podest

„Es war ein Wochenende voller Höhen und Tiefen.“ So fasste Hard Enduro-Fahrer Michael Walkner das Rennen in San Gregorio (It) zusammen. Auf der zweiten Station der „Campionato Italiano Enduro Estremo“ begann der Salzburger gut. Doch gegen Ende von Lauf eins verlor er an einer drei Meter hohen Steinplatte den Halt. „Dieser Fehler hat mir die Führung gekostet“, seufzte der GASGAS-Fahrer.