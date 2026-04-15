Mordverdächtiger in Salzburg gefasst

Am Dienstagabend nahmen Beamten der Salzburger Polizei im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt einen 37-jährigen Polen nach einer Personenkontrolle fest. Der Mann wird in Deutschland des Mordes beschuldigt, weshalb ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vorliegt.
Der Pole wurde nach der Festnahme in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.
Um welches Verbrechen es sich genau handelt, wessen der 37-Jährige beschuldigt wird, ist noch nicht bekannt.
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