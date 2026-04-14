Ab Donnerstag freie Fahrt durch Tunnel Liefering

Seit mehr als zwei Wochen zeigen die Anzeigen beim Lieferinger Tunnel auf der Westautobahn A1 in der Stadt Salzburg eine Störung an. Die Höchstgeschwindigkeit ist seitdem auf 60 km/h beschränkt, ohne dass es einen ersichtlichen Grund für einen Fehler gebe.
Wie die Autobahngesellschaft Asfinag erklärt, handelt es sich um eine Störung der Löschwasserleitung für die Feuerwehren. Die Sprenkelanlage sei nicht betroffen, daher habe keine größere Gefahr bestanden.
Ab Donnerstagnachmittag soll die Störung wieder behoben sein. Ein elektronisches Bauteil wird am Vormittag angeliefert und ausgetauscht, dann sollte es wieder freie Fahrt im zentralen Tunnel geben.
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