„Wohnungen können auch günstig gebaut werden“

In der Grödiger Geyereckstraße laufen beim „Krone“-Lokalaugenschein die letzten Arbeiten am neuen Wohnprojekt. Insgesamt 19 Wohnungen sind entstanden, drei davon hat sich die Gemeinde selbst gesichert und vermietet diese künftig günstig weiter. Möglich wurde der Kauf durch die Gemeinde durch eine Nachverdichtung. Der Bauträger durfte 300 Quadratmeter mehr bauen. 150 davon gingen günstig – um rund 3500 Euro pro Quadratmeter – an die Gemeinde.