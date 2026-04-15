Nach Karriereende: „Mir geht es endlich gut“

Eine sehr erfolgreiche Karriere ging im November auf eine sehr unrühmliche Art und Weise zu Ende. Bei Profiläufer Peter Herzog (Union Salzburg Leichtathletik), der 2020 in London einen österreichischen Marathonrekord (2:10,06 Stunden) aufstellte, ging es einfach nicht mehr, der Saalfeldener wurde immer wieder von Erkrankungen oder Verletzungen ausgebremst. „Ich war fast dauerkrank und immer öfter verletzt. Seit ich aufgehört habe, bin ich das so gut wie gar nicht mehr. Auch psychisch geht es mir besser. Mir geht es endlich gut“, erklärt der 38-Jährige, der sich jetzt auch mehr um seine Frau und die gemeinsamen zwei Kinder (zwei bzw. sechs Jahre jung) kümmern kann. „Die sind sehr quirlig, speziell die zweite“, lacht Herzog und genießt sein Leben in der Sportpension aktuell. Obwohl ihn der Leistungssport nach wie vor sehr reizen würde: „Gar nicht so der Laufsport selbst, sondern das Optimum aus einem herauszukitzeln. Ich habe mich immer gern geschunden.“