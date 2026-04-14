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Sieg in Seekirchen

Nika schoss Grünau ins Landescup-Halbfinale

Sport
14.04.2026 22:35
Petrit Nika
Petrit Nika(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Der SV Wals-Grünau steht im Halbfinale des SFV-Landescups. Die Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Huber Rieder setzte sich auswärts bei Regionalliga-Konkurrent SV Seekirchen mit 1:0 durch. Goldtorschütze der Grünauer war ein prominenter Rückkehrer.

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Der SV Wals-Grünau steht als erster Halbfinalist im Landescup des Salzburger Fußballverbandes (SFV) fest.

Am Dienstagabend setzten sich die Flachgauer auswärts beim SV Seekirchen mit 1:0 durch. „Wir hatten nach fünf Minuten Glück“, erklärte Trainer Bernhard Huber Rieder und meinte damit eine Chance von Felix Eliasch. „Sie haben uns in den ersten Minuten überrannt.“

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Den Sturmlauf überstanden seine Mannen allerdings unbeschadet – und mit Petrit Nika hatten sie den entscheidenden Mann in den eigenen Reihen. Der Rückkehrer netzte in der 41. Minute für die Seinen.

„Er hat den Ball im 16er mit der Brust runtergenommen und eingeschoben. Viele – inklusive mich - hätten Stress bekommen. Er hat da die nötige Ruhe“, lobt Huber Rieder seinen Knipser.

Der fand den Treffer „sehr speziell“ und wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte: „Ein großes Dankeschön an den Trainer, der auf mich gebaut hat und mich zurückhaben wollte.“

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