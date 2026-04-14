Mietobjekte in Stadt Salzburg weniger gefragt

Ein Blick auf die Preise zeigt deutliche Unterschiede. Wien bleibt bei den angebotenen Mietpreisen mit durchschnittlich 22,41 Euro pro Quadratmeter unangefochten an der Spitze. Dahinter folgen Salzburg (21,23 Euro) und Tirol (21,13 Euro), die ebenfalls ein sehr hohes Preisniveau aufweisen. Deutlich breiter ist jedoch das Feld unterhalb des Österreich-Schnitts von 16 Euro. Gleich fünf Bundesländer liegen darunter. Am günstigsten ist das Burgenland mit 11,72 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Oberösterreich (13,29 Euro) und der Steiermark (13,85 Euro). Auch Kärnten (15,13 Euro) und Niederösterreich (12,98 Euro) bleiben klar unter dem Schnitt und bieten damit vergleichsweise leistbaren Wohnraum.