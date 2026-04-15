Kleßheims Futsal-Trainer künftig in Doppelfunktion

Lange hat er mit einem Abgang bei den Futsalern von Inter Kleßheim geliebäugelt, um auf den Rasen des Salzburger Fußball-Unterhauses zurückzukehren. Nun geht sich sogar beides aus. Sanel Moric trainiert künftig zwei Teams und hat ab Sommer auch in Faistenau das sagen. Das fixierte der 2. Landesligist am späten Dienstagabend im Rahmen einer Vorstandssitzung.