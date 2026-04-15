Kleßheims Futsal-Trainer künftig in Doppelfunktion

Inter Kleßheims Cheftrainer Sanel Moric arbeitet künftig in einer Doppelfunktion. Der 44-jährige Bosnier trainiert künftig auch eine Mannschaft aus dem Salzburger Fußball-Unterhaus. Amtsantritt ist im kommenden Sommer.
Lange hat er mit einem Abgang bei den Futsalern von Inter Kleßheim geliebäugelt, um auf den Rasen des Salzburger Fußball-Unterhauses zurückzukehren. Nun geht sich sogar beides aus. Sanel Moric trainiert künftig zwei Teams und hat ab Sommer auch in Faistenau das sagen. Das fixierte der 2. Landesligist am späten Dienstagabend im Rahmen einer Vorstandssitzung.
Der 44-Jährige hatte seine neue Truppe zuletzt bereits von der Tribüne aus unter die Lupe genommen.
Zeitlich sei die Doppelfunktion für beide Seiten kein Problem. „Das geht sich eigentlich ganz gut aus“, sagte Moric, der über den gesamten Winter über immer wieder Angebote von Vereinen hatte und unbedingt zurück ins Fußballgeschäft wollte.
Moric kommt, Lämmerhofer geht
Der ehemalige Golling-Coach tritt somit im Sommer die Nachfolge von Marco Lämmerhofer an, der mit den Faistenauern aktuell in der 2. Landesliga auf Platz zwei rangiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.