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„Geht sich gut aus“

Kleßheims Futsal-Trainer künftig in Doppelfunktion

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.04.2026 10:02
Kommende Saison auch in Fußball-Unterhaus: Sanel Moric.
Kommende Saison auch in Fußball-Unterhaus: Sanel Moric.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Inter Kleßheims Cheftrainer Sanel Moric arbeitet künftig in einer Doppelfunktion. Der 44-jährige Bosnier trainiert künftig auch eine Mannschaft aus dem Salzburger Fußball-Unterhaus. Amtsantritt ist im kommenden Sommer. 

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Lange hat er mit einem Abgang bei den Futsalern von Inter Kleßheim geliebäugelt, um auf den Rasen des Salzburger Fußball-Unterhauses zurückzukehren. Nun geht sich sogar beides aus. Sanel Moric trainiert künftig zwei Teams und hat ab Sommer auch in Faistenau das sagen. Das fixierte der 2. Landesligist am späten Dienstagabend im Rahmen einer Vorstandssitzung. 

Der 44-Jährige hatte seine neue Truppe zuletzt bereits von der Tribüne aus unter die Lupe genommen.

Zeitlich sei die Doppelfunktion für beide Seiten kein Problem. „Das geht sich eigentlich ganz gut aus“, sagte Moric, der über den gesamten Winter über immer wieder Angebote von Vereinen hatte und unbedingt zurück ins Fußballgeschäft wollte. 

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