Graz deckelt Investitionen mit 150 Millionen Euro

Die Investitionen sollen auf 150 Millionen Euro im Jahr gedeckelt werden. Zuletzt wurden pro Jahr rekordverdächtige 300 Millionen Euro investiert! Es steht daher ein großer Einschnitt bevor. Ausgenommen sind laut dem Büro von Eber nur selbsttragende Projekte wie Photovoltaik-Anlagen und das „Energiewerk“ (Müllverbrennungsanlage). Werden die kürzlich verschobenen Schul-Bauprojekte überhaupt umgesetzt? Das wird eine Frage der Prioritätensetzung der neuen Stadtregierung...