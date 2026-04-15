Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mindestens acht Frauen

Vater und Sohn wurden als Zuhälter ausgeforscht

Oberösterreich
15.04.2026 11:34
(Bild: APA/Boris Roessler/DPA)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Sie glaubten an ein Happy End, doch in Wahrheit wurden die Frauen von einem 41-Jährigen und seinem Vater (71) schamlos ausgenutzt. Das kriminelle Duo soll zumindest seit 2024 mindestens acht Frauen aus Bulgarien ins Innviertel gelockt haben. Dort zwangen sie die Opfer zur Prostitution.

0 Kommentare

Der koordinierte Kriminaldienst des Bezirkes Braunau führte über mehrere Monate umfangreiche Ermittlungen gegen einen vorbestraften 41-jährigen bulgarischen Staatsbürger. Er steht im dringenden Verdacht, seit zumindest 2024 mehrere Frauen – überwiegend bulgarischer Herkunft – in Österreich der Prostitution zugeführt und durch deren Ausbeutung sich unrechtmäßig bereichert zu haben.

Druck auf die Frauen ausgeübt
Den Ermittlungen zufolge soll der Beschuldigte gemeinsam mit seinem 71-jährigen Vater als Beitragstäter Frauen aus Bulgarien nach Österreich gebracht haben. Die betroffenen Frauen wurden dann in verschiedenen Rotlichtlokalen im Innviertel und auch in Wohnungen im Raum Niederbayern zur Prostitution angehalten.

Ein erheblicher Teil der erwirtschafteten Einnahmen musste an den Hauptbeschuldigten abgeführt werden. Dieser soll durch ein einschüchterndes Auftreten und kontrollierendes Verhalten Druck auf die Frauen ausgeübt haben.

Ein Kilo Marihuana angeboten
In enger Zusammenarbeit mit den bulgarischen Behörden konnten bislang zumindest acht potenzielle Opfer im Alter von 20 bis 45 Jahren identifiziert werden. Darüber hinaus steht der 41-Jährige im Verdacht, einem 62-Jährigen aus dem Bezirk Braunau zumindest ein Kilogramm Marihuana zum Kauf angeboten zu haben.

Die Beschuldigten werden der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wegen des Verdachtes der Zuhälterei, des grenzüberschreitenden Prostitutionshandels sowie Delikten nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
15.04.2026 11:34
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
720.706 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
127.208 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
111.801 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
1458 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Ausland
Die besten Bilder: Jubelrausch nach Orbáns Abwahl
1341 mal kommentiert
Österreich
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
1234 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Mehr Oberösterreich
Mindestens acht Frauen
Vater und Sohn wurden als Zuhälter ausgeforscht
Krone Plus Logo
Neue Idee geboren
Bürger wollen Wirtshaus kaufen! Heute ist Zahltag
„Schwieriger Markt“
2,6 Millionen Euro Schulden: Solarfirma ist pleite
Krone Plus Logo
IC10-Verordnung
Neuer Ärger über Bürokratie in den Ordinationen
Auf nasser Fahrbahn
Betrunkener Beifahrer zog plötzlich die Handbremse
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf