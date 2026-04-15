Vater und Sohn wurden als Zuhälter ausgeforscht

Sie glaubten an ein Happy End, doch in Wahrheit wurden die Frauen von einem 41-Jährigen und seinem Vater (71) schamlos ausgenutzt. Das kriminelle Duo soll zumindest seit 2024 mindestens acht Frauen aus Bulgarien ins Innviertel gelockt haben. Dort zwangen sie die Opfer zur Prostitution.
Der koordinierte Kriminaldienst des Bezirkes Braunau führte über mehrere Monate umfangreiche Ermittlungen gegen einen vorbestraften 41-jährigen bulgarischen Staatsbürger. Er steht im dringenden Verdacht, seit zumindest 2024 mehrere Frauen – überwiegend bulgarischer Herkunft – in Österreich der Prostitution zugeführt und durch deren Ausbeutung sich unrechtmäßig bereichert zu haben.
Druck auf die Frauen ausgeübt
Den Ermittlungen zufolge soll der Beschuldigte gemeinsam mit seinem 71-jährigen Vater als Beitragstäter Frauen aus Bulgarien nach Österreich gebracht haben. Die betroffenen Frauen wurden dann in verschiedenen Rotlichtlokalen im Innviertel und auch in Wohnungen im Raum Niederbayern zur Prostitution angehalten.
Ein erheblicher Teil der erwirtschafteten Einnahmen musste an den Hauptbeschuldigten abgeführt werden. Dieser soll durch ein einschüchterndes Auftreten und kontrollierendes Verhalten Druck auf die Frauen ausgeübt haben.
Ein Kilo Marihuana angeboten
In enger Zusammenarbeit mit den bulgarischen Behörden konnten bislang zumindest acht potenzielle Opfer im Alter von 20 bis 45 Jahren identifiziert werden. Darüber hinaus steht der 41-Jährige im Verdacht, einem 62-Jährigen aus dem Bezirk Braunau zumindest ein Kilogramm Marihuana zum Kauf angeboten zu haben.
Die Beschuldigten werden der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wegen des Verdachtes der Zuhälterei, des grenzüberschreitenden Prostitutionshandels sowie Delikten nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.
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