Vater und Sohn wurden als Zuhälter ausgeforscht

Sie glaubten an ein Happy End, doch in Wahrheit wurden die Frauen von einem 41-Jährigen und seinem Vater (71) schamlos ausgenutzt. Das kriminelle Duo soll zumindest seit 2024 mindestens acht Frauen aus Bulgarien ins Innviertel gelockt haben. Dort zwangen sie die Opfer zur Prostitution.